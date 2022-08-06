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Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Manisa Turgutlu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişiden biri olan Şefika Özdemir (75), hastanede hayatını kaybetti

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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AA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Cemil Şanlı'nın (28) kullandığı 48 N 1963 plakalı otomobil, Güney Mahallesi girişinde karşı yönden gelen, sürücüsü öğrenilemeyen 45 FD 347 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası her iki otomobil yoldan çıkarak savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Şanlı'nın yanı sıra aynı araçtaki Mahmut Özdemir (58), Şefika Özdemir (75), Nazime Aygumürler (41) ve Fevzi Dalmış (43) yaralandı. Yaralanan 5 şahıs sağlık ekiplerince Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinden kaçtığı iddia edilen 45 FD 347 plakalı otomobilin sürücüsünün yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

AĞIR YARALI 1 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Turgutlu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada yaralanan 75 yaşındaki Şefika Özdemir, hastanede yaşamını yitirdi.

Turgutlu'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Cemil Şanlı (28), Mahmut Özdemir (58), Kerim Taş (43) ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Nazime Aygumürler'in (41) hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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