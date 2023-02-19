Manisa'da iki otomobil kazaya karıştı: 4 yaralı

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DHA

Kaza, 23.45 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi.

Salihli yönüne gitmekte olan Salih K. (47) yönetimindeki otomobile, yine aynı yöne seyir halinde olan Dursun A. (37) idaresindeki otomobil arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan Raziye K. (52), Fatma K. (51) ve Yiğit Kadir K. (12) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.