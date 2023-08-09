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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da işçi servis midibüsü devrildi; 25 yaralı

        Manisa'da işçi servis midibüsü devrildi; 25 yaralı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçileri taşıyan servis devrildi. Kazada 25 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 11:15
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        İşçi servisi devrildi! 25 yaralı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir fabrikadaki işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi, 25 kişi yaralandı.

        Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, İzmir-Ankara karayolunda meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne giden ve bir tavuk kesim fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Ayhan Çakır'ın (50) kullandığı servis minibüsü devrildi. Servis minibüsün şoförü Çakır ve 24 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

        Kaza nedeniyle Ankara -İzmir Karayolu'nda bir süre trafik tek şeritten verilebildi. Kazaya yolda makas atarak ilerleyen bir taksinin neden olduğu ileri sürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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