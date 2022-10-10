Ölümlü kaza! Baba yaralandı, oğlu öldü 0:00 / 0:00

DHA

Manisa'da, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Ferdi Badan (35) yaşamını yitirirken, arkasında oturan babası Devran Badan (65) yaralandı. Boş sulama kanalına uçan kamyonetin sürücüsü Yılmaz Seven (40) ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Turgutlu ilçesinin kırsal Musulcalı Mahallesi Maden Köprüsü kavşağında meydana geldi. İzzettin'den Musulcalı yönüne giden Yılmaz Seven yönetimindeki kamyonet ile Musulcalı'dan ova yoluna dönüş yapmak isteyen Ferdi Badan'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet, boş sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, motosikletin sürücüsü Ferdi Badan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Arkada oturan ve yaralanan baba Devran Badan ise sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.