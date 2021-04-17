Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Manisa'da korkunç kaza! 1 ölü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Özbay (21),hayatını kaybetti.

Manisa'da korkunç kaza! 1 ölü

Kaza, saat 15.30 sıralarında İstanbul- İzmir Devlet Karayolu Tariş Kavşağı'nda meydana geldi. Emre Özbay yönetimindeki 45 AEY 929 plakalı motosiklet, kavşakta yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Emre Özbay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yolcu otobüsünün sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sahur duası nedir? Sahurda okunacak dualar nelerdir? Sahur duası ve Türkçe anlamı
GÜNDEMSahurda okunacak dualar nelerdir?
Aydın'da yurt dışına kaçma hazırlığında olan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
GÜNDEMAydın'da yurt dışına kaçma hazırlığında olan 2 FETÖ ...
Cumartesi eczaneler açık mı? Hafta sonu eczaneler açık mı, kaça kadar açık?
GÜNDEMEczaneler cumartesi açık mı?
İş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti
GÜNDEMKorkunç olay! İş makinesinin altında kaldı
Hafta sonu marketler kaçta açılıyor? Hafta sonu marketler saat kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros
GÜNDEMHafta sonu marketler kaçta açılıyor?
Avcılar'da devrilen TIR nedeniyle yol trafiğe kapandı
GÜNDEMDevrilen TIR yolu kapattı
Mersin'de 3,9 büyüklüğünde deprem! 16 Nisan Kandilli Rasathanesi son depremler haritası
GÜNDEMMersin'de 3,9 büyüklüğünde deprem
KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı mı? 2020 KPSS DHBT sonuç tarihi
GÜNDEMDHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul'da sahur saat kaçta? 17 Nisan İstanbul sahur kaçta bitiyor? İstanbul imsakiyesi
GÜNDEMİstanbul'da sahur saat kaçta? 17 Nisan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde ...