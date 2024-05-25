Araç alev topuna döndü! Otomobilden çıkamadı!
Manisa'da feci bir kaza yaşandı. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada bir araç alev aldı. Araçtaki anne ve çocukları kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, sürücü Şükrü M., hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 8 kişi de tedavi altına alındı
Manisa'da, korkunç kaza bugün saat: 10.00 sıralarında Akhisar-Gördes yolunun Kömürcü Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Alınan bilgiye göre, Mustafa D. yönetimindeki otomobil ile Şükrü M. idaresindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı.
ANNE VE İKİ ÇOCUĞU KURTULDU
DHA ve AA'da yer alan habere göre çarpışmanın etkisiyle devrilen araç yanmaya başladı. Diğer otomobil ise yoldan çıkarak araziye uçtu. Alev alan otomobildeki Sevilay M. ile çocukları İsmail M. ve Zeynep M. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
BİR KİŞİ ARAÇTAN ÇIKAMADI
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken sürücü Şükrü M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
8 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI
Yaralanan diğer aracın sürücüsü Mustafa D, beraberindeki Özcan B, Mehmet B, Süleyman D. ve Tayfun B. ile yanan otomobildeki anne ve çocukları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.