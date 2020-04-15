Manisa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan marketlere para cezası

AA

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bugün kent genelindeki 727 marketteki Kovid-19 tedbirleri uygulamalarını denetledi.

Kişisel hijyen kuralları, maske, eldiven, bone ve önlük gibi koruyucu ekipman kullanılması konusunda müşterileri ve işletmecileri uyaran ekipler, denetimler sonucunda Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla yayımlanan genelgelere uymadığı belirlenen 24 markete toplamda 37 bin lira para cezası verdi.