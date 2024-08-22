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        Haberler Gündem Manisa'da kuru gıda deposunda yangın - Güncel haberler

        Manisa'da kuru gıda deposunda yangın

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan bir kuru gıda deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürülen yangında kuru gıda deposu kullanılmaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 01:31 Güncelleme: 22.08.2024 - 01:31
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        Kuru gıda deposunda yangın
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        Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Durasıllı Mahallesi mevkisinde bulunan bir kuru gıda deposunda çıktı.

        İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede deponun tamamını sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depodaki yangına, Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinin yanı sıra, Alaşehir, Turgutlu ve Kula ilçelerinden 15 itfaiye aracı ve jandarma TOMA aracı ile müdahale edildi.

        Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı.

        Ekiplerin depodaki soğutma çalışmaları sürerken, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan da bölgeye gelerek, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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