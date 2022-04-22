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Manisa'da kuzenlerin arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, Latif Ertürk (28), kuzeni Ö.E. (23) tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Manisa'da kuzenlerin arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Kuzenlerin arazi kavgası kanlı bitti
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DHA

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Hacıaliler Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.E. ile amcasının oğlu Latif Ertürk arasında iddiaya göre arazi sınır anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ö.E., kuzeni Latif Ertürk 'ü sol kasığından bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Latif Ert&uuml;rk (28)
Latif Ertürk (28)

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından Ertürk, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan Ertürk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri şüpheli Ö.E. ile kavgaya karıştığı öne sürülen babası H.E.'yi (52) gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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