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        Haberler Gündem Güncel Manisa'da "Mavi Dil" ile mücadele çalışmaları | Son dakika haberleri

        Manisa'da "Mavi Dil" hastalığıyla mücadele: Yunusemre'de mahalleler ilaçlandı

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara sinekler üzerinden bulaşarak ölümlere neden olan mavi dil hastalığına karşı çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda hayvan yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Yunusemre ilçesindeki 111 mahalle ilaçlandı. Ayrıca, hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlara hastalığın yayılmasını engellemek için sinek tuzakları dağıtıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 17:48 Güncelleme: 11.11.2024 - 17:48
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        Dünya genelinde ve ülkemizdeki büyükbaş ve küçükbaş sürülerine sinekler üzerinden bulaşarak ölümcül sonuçlara yol açan mavi dil hastalığından Manisalı yetiştiricilerin hayvanları da etkilendi.

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        Hastalığa karşı ilaçlama yapmak için Yunusemre ilçesi Davutlar Mahallesi'ne giden Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürü Veteriner Hekim Uğur Dilik ve teknik ekipler, yurttaşların hastalık dolayısıyla yaşadıkları sorunları da yerinde inceledi.

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        İncelemelerde Davutlar Mahallesi'ndeki hayvan yetiştiriciliği yapan yurttaşlar mavi dil hastalığı hakkında bilgilendirildi. Hayvan yetiştiricilerine hastalığın yayılmasını sağlayan vektörlerin popülasyonunu azaltılmasını sağlayacak sinek tuzakları da verildi.

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        Veteriner Hekim Uğur Dilik, "Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce kurumumuza resmi yazı ile mavi dil adı verilen viral hastalık bulunan mahalleler bildirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hastalığın yayılmasını önlemek adına bu hastalıkla mücadelemizi başlatmıştık. Hastalığın yoğun olarak görüldüğü mahallelerimizde ilaçlama çalışmalarımızı yaptık. Rutin ilaçlama uygulamalarımızın dışında hedef canlıya özel, besihaneler ve etrafı başta olmak üzere 3 gün boyunca 12 ekibimizle 111 mahallede ilaçlama uygulaması gerçekleştirdik. Karasinek tuzağı ile ip tuzağı, gübre ve çöp ilaçlamalarını yaparak yurttaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Yaptığımız çalışmaların etkisini de bu haftadan itibaren görmeye başladık. Muhtarlarımızdan gelen bilgiler doğrultusunda hastalık popülasyonunda azalma olduğunu öğrendik" dedi.

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        Davutlar Mahalle Muhtarı Fatih Çalgın ise mavi dil hastalığıyla mücadelede verdiği destekler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Çalgın, "Yaklaşık bir ay önce köyümüzde sineklerden bulaşan bir hayvan hastalığı tespit edildi. Mavi dil diye tabir edilen hastalık, küçükbaş hayvanlarımızdan bazılarının telef olmasına neden oldu. Bu konuda Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığının destekleriyle mahallemizde çöp konteynerleri, hayvan gübreleri, hayvan damları ilaçlandı. Hastalığın önüne geçilmiş oldu. Yapılan hizmetlerden memnunuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e ve ekibine teşekkür ederim" diye konuştu.

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        #yerel haberler
        #manisa haberleri
        #Yunusemre İlçesi
        #Mavi dil hastalığı
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