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        Haberler Gündem Manisa'da midibüse çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Manisa'da midibüse çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde midibüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 20:37 Güncelleme: 24.01.2024 - 20:37
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        Motosiklet midibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Mehmet Sezgin'in (23) kullandığı motosiklet, 2. Anafartalar Mahallesi Cengiz Aytmatov Caddesi'nde B.C'nin (50) kullandığı işçi taşıyan midibüse arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sezgin ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye, yanındaki Deren D. (18) ise Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sezgin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Midibüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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