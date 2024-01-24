Manisa'da midibüse çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde midibüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı
Mehmet Sezgin'in (23) kullandığı motosiklet, 2. Anafartalar Mahallesi Cengiz Aytmatov Caddesi'nde B.C'nin (50) kullandığı işçi taşıyan midibüse arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sezgin ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye, yanındaki Deren D. (18) ise Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sezgin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Midibüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.