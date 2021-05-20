Okul çevresinde kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

Olay, saat 21.00 sıralarında Acarlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bulvarda Endüstri Meslek Lisesi yanında kaldırımda bekleyen bir kadın, O.G.M. tarafından elle tacize uğradı.
Kadının çığlıklarına duyarsız kalmayan çevredeki bir vatandaş, kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Vatandaşın yakaladığı şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi.
DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli O.G.M, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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