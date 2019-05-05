Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi Çakal Azmağı mevkisinde otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen ekipler, otomobildeki A.A. isimli şahsın öldüğünü belirledi. Şahsın başından vurulduğu tespit edilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.