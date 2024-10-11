Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Manisa'daki kazada Ege K'nin kullandığı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı'ndaki Uncubozköy Mahallesi Kavşağı'nda motosikletli kurye Hasan Emre'nin (27) idaresindeki motosiklete çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Emre'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobil sürücüsü Ege K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.