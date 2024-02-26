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        Haberler Gündem Manisa'da PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Güncel haberler

        Manisa'da PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Manisa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 23:26 Güncelleme: 26.02.2024 - 23:26
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        Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Ş.A'yı gözaltına aldı.

        Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi (KCDK-E) için de faaliyet yürüttüğün belirlenen Ş.A'nın evindeki malzemelere el konuldu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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