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        Haberler Gündem Manisa'da şarampole devrilen minibüsteki 20 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Manisa'da şarampole devrilen minibüsteki 20 kişi yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan ve aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 21:50
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        Manisa'da minibüs şarampole devrildi: 20 yaralı
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        İzmir'in Ödemiş ilçesine düzenlenen geziden Turgutlu'ya dönenleri taşıyan Enver B'nin kullandığı minibüs, Bozkır Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada aralarında çocuk ve gençlerin de olduğu toplam 20 kişi yaralandı.

        Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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