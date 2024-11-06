Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilek Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, belirlenen 9 ev ve 3 araçta yaptığı aramada, 5 tabanca, 5 av tüfeği ve çok sayıda mermi ile fişek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.