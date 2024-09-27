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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da tankerin çarptığı motosikletli feci şekilde öldü | Son dakika haberleri

        Manisa'da tankerin çarptığı motosikletli feci şekilde öldü

        Manisa'da akaryakıt tankerinin çarptığı motosiklet, devrilerek sürücüsüyle birlikte tankerin altında metrelerce sürüklendi. Üniversite öğrencisi olduğu belirlenen 19 yaşındaki motosikletli Mahmut Kara, feci kazada hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 06:18 Güncelleme: 27.09.2024 - 06:19
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        Tankerin çarptığı motosikletlinin feci ölümü
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        Manisa'da akaryakıt tankerinin çarptığı motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Mahmut Kara (19), feci şekilde can verdi. Ayrıca antrenörlük yaptığını öğrenilen Kara'nın, boş zamanlarında ise dönercide kurye olarak çalıştığı belirtildi.

        TANKER, ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİ ALTINA ALDI

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Manisa-Menemen karayolunda meydana geldi. Serdar Ağca yönetimindeki akaryakıt tankeri, önünde ilerleyen Mahmut Kara yönetimindeki motosiklete çarpıp, altına aldı.

        MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜ

        DHA'nın haberine göre; devrilen motosikletiyle birlikte tankerin altında sürüklenen motosiklet sürücüsü Mahmut Kara feci şekilde can verirken, Serdar Ağca, yaklaşık 50 metre sonra durabildi.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Kara'nın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan tanker sürücüsü ise Muradiye Mahallesi’ndeki jandarma karakoluna götürüldü.

        Kara'nın üniversite öğrencisi olduğu, antrenörlük yaptığını ve boş zamanlarında ise dönercide kurye olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Manisa
        #Yunusemre
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