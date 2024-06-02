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        Haberler Gündem Manisa'da tarım alanından ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Tarım alanındaki yangın ormana sıçramıştı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otluk alanda çıkıp tarım arazisine ve ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 01:09 Güncelleme: 02.06.2024 - 01:09
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        Tarım alanındaki yangın ormana sıçramıştı
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        İsmailbey Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda başlayıp rüzgarın etkisiyle çevredeki tarım alanlarına yayılan ve ormana da sıçrayan yangın, bölgedeki ekiplerin yaklaşık 13 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        YANGIN

        Öğle saatlerinde otluk alanda başlayan yangının yayılmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, alevlerin yerleşim yerine ulaşmaması için çalışma yapmış, İsmailbey Mahallesi'ndeki bazı ev ve ahırlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası başka evlere sıçramadan durdurulmuştu.

        Yangına müdahale için Manisa'nın yanı sıra Aydın, Denizli ve Uşak'tan gelenlerin de aralarında bulunduğu 71 söndürme ekibi, 2 uçak, 5 helikopter, 8 iş makinesi sevk edilmişti.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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