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Manisa'da terör örgütü üyesi 6 zanlı tutuklandı

Manisa'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan ve haklarında terör örgütüne üye olma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 zanlı tutuklandı

Manisa'da terör operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
Manisa'da terör operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
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DHA

Manisa'da haklarında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne üye olma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde, haklarında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne üye olma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 zanlı için 18-19 Ağustos tarihlerinde operasyon yapıldı.

DHA'nın haberine göre; operasyonda gözaltına alınan Ş.A, İ.B, H.G, İ.D, K.A ve K.Y çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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