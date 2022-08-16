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Manisa'da terör örgütü propagandası yapan 13 şüpheli yakalandı

Manisa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı

Manisa'da terör örgütü propagandası yapan 13 şüpheli yakalandı
Manisa'da terör operasyonu: 13 gözaltı
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İHA

Manisa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

İHA'nın haberine göre; PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 15 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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