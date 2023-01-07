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Manisa'da TIR'ın arkadan çarptığı otomobilde 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde TIR'ın arkadan çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Manisa'da TIR'ın arkadan çarptığı otomobilde 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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AA

Alaşehir-Salihli kara yolunda Ahmet K'nin kullandığı 31 AGL 66 plakalı TIR, Piyadeler Mahallesi yakınında Şerafettin Gülmez idaresindeki 45 K 0627 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilde sürücü Şerafettin Gülmez ile ablası Birgül Akça'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan ve ağır yaralı olduğu belirlenen sürücünün eşi Sevil Gülmez ise Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan otomobile çarpan tırın sürücüsü Ahmet K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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