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Manisa'da TIR refüjde asılı kaldı, sürücü 153 promil alkollü çıktı

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR refüjde asılı kaldı. Kaza yapan TIR sürücüsünün 153 promil alkollü olduğu öğrenildi

Manisa'da TIR refüjde asılı kaldı, sürücü 153 promil alkollü çıktı
Kaza yapan TIR'ın sürücüsü 153 promil alkollü çıktı!
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İHA

Kaza, dün saat 22.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık Rampası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Ö.D. (40) idaresindeki 38 D 2027 dorse plakalı TIR, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. İHA'nın haberine göre; karayolunda bir süre savrulan TIR, refüje çıkarak asılı kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü Ö.D., kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Ö.D.'nin kaza sonrası yapılan alkol kontrolünde ise 153 promil alkollü çıktığı öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun her iki istikametinde de trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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