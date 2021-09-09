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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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AA

Alaşehir-Kula yolu Baklacı Mahallesi Alaşehir Çayı mevkisinde H.S. (22) idaresindeki 45 SB 002 plakalı otomobil, Hakan A. (47) yönetimindeki 45 KA 5703 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kazada şarampole düşen motosikletteki sürücü ile yolcu konumunda bulunan Mehmet Selvitopu (56) yaralandı.

H.S ise otomobille bir süre ilerledikten sonra aracı terk ederek kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; Selvitopu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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