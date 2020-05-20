Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

AA

İzmir yönünden Turgutlu yönüne giden Ergün Yılmaz (27) yönetimindeki 45 SB 1581 plakalı hafif ticari araç, Çepnidere Kavşağı'nda, Çağlayan Kaya'nın (40) kullandığı 45 AEL 858 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücülerden Çağlayan Kaya ile aynı araçta yolcu olarak bulunan İsmail Kaykı (49) ve Ferdi Kaya (38) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ferdi Kaya'nın durumunun ağır olduğu, diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.