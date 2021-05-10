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Manisa'da trafik kazasında yaralanan çocuk 14 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde geçen yıl 13 Mart'ta otomobille motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'da trafik kazasında yaralanan çocuk 14 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
AA

Kazanın ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Huriye Nisa Ağırbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuk için Sandal Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve yakınları katıldı.

Çocuğun cenazesi, Sandal Mahallesi Mezarlığı'nda babası Şerif Süleyman (33),annesi Nezire Nazlı (25) ve ağabeyi Ramazan Ağırbaş'ın kabirlerinin yanına defnedildi.

- Trafik kazası

Uşak-İzmir kara yolu Kavacık Mahallesi kavşağında 13 Mart 2020'de A.G.D. (45) yönetimindeki otomobille Şerif Süleyman Ağırbaş'ın (33) kullandığı sepetli motosiklet çarpışmıştı.

Motosiklet sürücüsü Şerif Süleyman Ağırbaş, kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Motosikletin sepetinde bulunan Nezire Nazlı Ağırbaş aynı gün, 6 yaşındaki oğlu Ramazan Ağırbaş 3 gün sonra kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

Huriye Nisa Ağırbaş, sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı.

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