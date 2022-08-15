Trenin çarptığı 23 yaşındaki genç öldü

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde trenin altında kalan Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Oğuz'un ayakkabılarının rayların dışına fırladığı görülürken, kaza yerine gelen ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.