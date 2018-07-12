Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir takibinde olan uyuşturucu satıcılarına yönelik bugün saat 18.30 sıralarında operasyon düzenledi. Şehzadeler ilçesindeki Kuşlubahçe Mahallesi 4203 Sokak'taki iki katlı bir apartmanın zemin katında bulunan boş dükkanın çevresini saran polis, apartmanda yaşayanları güvenlik nedeniyle sessizce dışarı çıkardı. Alınan önlemlerin ardından adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli polise ateşle karşılık verdi.

DHA'nın haberine göre, Çatışmanın ardından polis sokağın giriş ve çıkışlarını kapatırken, yaklaşık 50 metre yakındaki erkek öğrenci yurdu da güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Zanlılardan biri çatışmada ölü olarak ele geçirilirken, diğer zanlı ise sağ olarak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzerine emniyete götürülürken, çatışmada ölen şüphelinin cesedi ise savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze aracıyla kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili olarak Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 12 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Kuşlubahçe Mahallesi 4203 Sokakta narkotik çalışması nedeniyle girilen bir adreste polise silahla karşılık verilmesi neticesinde bir şahıs eks, bir şahıs da sağ olarak ele geçirilmiştir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

İŞYERİNİ SPOR SALONU YAPMAK İÇİN KİRALAMIŞLAR

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından henüz isimleri açıklanmayan iki şüphelinin yaklaşık 3 ay önce işyerini spor salonu yapmak için kiraladıkları ve 2 gün önce ise boş işyeri içerisinde hummalı bir çalışma yaptıkları iddia edildi.