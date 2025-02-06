Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hacıishak ve Efendi mahallelerinde daha önce belirlenen 2 ikamete operasyon düzenledi.

Ekipler yaptığı aramalarda, 227 sentetik ecza, 518,45 gram sentetik uyuşturucu, 14,03 gram sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan ham madde, ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirdi, S.Ş. (19), C.G. (27), H.K. (20) ve O.H'yi (24) gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ş, C.G. ve O.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

H.K'nin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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