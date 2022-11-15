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Manisa'daki operasyonda Batı Afrika kültürüne ait 47 adet maske ile 31 adet obje ele geçirildi

Manisa'da tarihi eser kaçakçılığında ele geçirilen objelerin Batı Afrika kültürüne ait olduğu tespit edildi

Manisa'daki operasyonda Batı Afrika kültürüne ait 47 adet maske ile 31 adet obje ele geçirildi
Durdurulan araçtan tarih fışkırdı
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İHA

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olan Batı Afrika kültürüne ait 47 adet maske ile 31 adet obje ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat faaliyeti sonucunda H.T. isimli şahsın kullanmış olduğu 45 plakalı araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olan ve Batı Afrika kültürüne ait olduğu değerlendirilen 47 adet maske ve 31 adet obje ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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