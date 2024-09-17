Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MANİSA DEPREM SON DAKİKA: Kandilli ve AFAD duyurdu! Az önce Manisa'da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Manisa deprem ile sallandı! AFAD duyurdu: Az önce Manisa'da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Manisa deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre, Manisa ili Akhisar ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı sonrası ''Az önce Manisa'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Ülke genelinde meydana gelen tüm sarsıntılar 17 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile takip ediliyor. İşte, Manisa deprem son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 14:45 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Manisa’da deprem meydana geldi. Derinliği 17.73 kilometre olarak ölçülen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Ülke genelinde gün içerisinde irili ufaklı birçok kaydedilirken son olarak Manisa ili Akhisar ilçesinde hissedilen deprem gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 17 Eylül 2024 Manisa deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

        2

        SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: MANİSA’DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilerine göre, Manisa ili Akhisar ilçesinde saat 14.22’de bir deprem meydana geldi.

        4.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 17.73 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve çevre illerden de hissedildi.

        3

        Yer: Akhisar (Manisa)

        Tarih: 2024-09-17

        Saat: 14:22:57

        Enlem: 38.95083

        Boylam: 27.7175

        Derinlik: 17.73 ML

        Büyüklük: 4.0

        4

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi