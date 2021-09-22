Alınan kötü sonuçların ardından koltuğu sallanan genç çalıştırıcı ile ilgili herhangi bir tasarrufa gidilmeyeceği ve siyah-beyazlıların Özbalta yönetiminde Bereket Sigorta Ümraniyespor maçına hazırlandığı ifade edildi.

Cumartesi günü deplasmanda oynanacak müsabakaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Ege ekibinde oyuncuların da Serkan Özbalta'ya 3 puan sözü verdiği öğrenildi. Manisa Futbol Kulübü'nün son oynadığı Bandırmaspor maçını bazı teknik adamların tribünden takip ettiği vurgulanmıştı.