Ayağının tozuyla açıklamalarda bulunan Fernandes, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok heyecanlıyım. Daha önce Süper Lig'de çok güzel sezonlar yaşadım. Türkiye'deki hikayeme Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için devam edeceğim. Hedefimiz Süper Lig olacak ve en kısa sürede takımıma katkı sağlayarak bu hedefe ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.