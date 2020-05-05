Manisa FK perşembe günü topbaşı yapıyor

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Halil Onultmak Spor Tesislerinde bugün futbolcularla 6’şarlı gruplar halinde Covid-19 salgını nedeniyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Halil Onultmak Spor Tesislerinde gerçekleşen bilgilendirme toplantısında teknik direktör Cihat Arslan, futbolcular uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulundu. Manisa Futbol Kulübü, 7 Mayıs Perşembe günü Halil Onultmak Spor Tesislerinde 6’şarlı gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uyarak saha çalışmalarına başlayacak.
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