Manisa FK, Yalçın Koşukavak ile anlaştı

İHA

Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan ve 1-1 beraberlikle tamamlanan Denizlispor maçı sonrası Teknik Direktör Levent Eriş ile yollarını ayıran Manisa FK, en son 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de Kayserispor'u çalıştıran Yalçın Koşukavak ile prensipte anlaştı.

Deneyimli teknik direktör, bugün saat 13.00’da kulüp tesislerinde Manisa FK ile resmi sözleşmeye imza atacak.

UEFA Pro-Lisans sahibi olan Koşukavak, daha önce İstanbulspor, Gaziantep FK, Denizlispor, Altay ve Bursaspor kulüplerinde de görev yaptı.