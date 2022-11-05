Manisa Büyükşehir Belediyespor - Türk Telekom: 50-77

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)-SALON: Muradiye Spor Salonu
HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Semih Vural, Burak Ciner
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 2, Roberson 16, Gani 2, Cruz 7, Mustafa 8, Mıchalak 6, Yiğit 3, Bruinsma 6, Berkay, Tolga, Ogün, Kaspar,
TÜRK TELEKOM: Boran 3, Rıdvan 5, Semih 5, Taylor 5, Grant 16, Erkan 8, Sestina 12, Bouteille 10, Jones 13, Mehmet, Berk, Alihan
1'İNCİ PERİYOT: 7-13
İLK YARI: 29-25
3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-55Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´nde sezonun 6´ncı haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Türk Telekom´a mağlup olarak üst üste 4´üncü yenilgisini aldı: 50-77. İlk periyot konuk takımın 13-7 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci periyotta ev sahibi ekip, Bruinsma ve Mustafa´nın attığı 3´lüklerle yeniden maça ortak oldu. Savunmada ve hücumda etkili olan Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk yarıyı 29-25 üstünlükle tamamladı. 3´üncü periyot ise 55-45 Türk Telekom´un üstünlüğüyle bitti. 4´üncü periyotta farkı açan konuk takım sahadan 50-77 üstünlükle ayrıldı.
Muradiye Spor Salonu´ndaki karşılaşmada ev sahibi ekipte Roberson, konuk takımda ise Grant 16 sayıyla oynadı. Bu skorla Manisa BŞB 6 maçta 5´inci mağlubiyetini alırken, Türk Telekom galibiyet sayısını 5´e çıkardı.DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-11-05 20:07:20
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