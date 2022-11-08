Manisa FK tur peşinde

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MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de 4 maçtır bileği bükülmeyip üst üste 2 galibiyetle play-off hattına yerleşen Manisa Futbol Kulübü, yarın Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda evinde 23 Elazığ Futbol Kulübü'yle karşılaşacak.

Mümin Özkasap Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te start alacak. Tek maçlı eleminasyon usulüne göre oynanan bu turda kazanan taraf adını üst tura yazdıracak. Normal sürede eşitlik olması halinde 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanıp, yine beraberlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek. Siyah-beyazlı ekip kupada bu sezon daha önce Eynesil Belediyespor'u elemişti.

DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2022-11-08 11:35:46



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