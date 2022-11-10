Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 1 tutuklama



Serkan ÖZDEMİR/ AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, telefonda kendilerini polis, jandarma savcı ya da hakim olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 1'i kadın 5 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı. Türkiye'nin çeşitli illerindeki 8 kişiyi toplam 12 milyon lira dolandırdıkları belirlenip, adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. (28) isimli kadın tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akhisar'ın kırsal Zeytinliova Mahallesi'nde yaşayan M.T.'yi (75), geçen 12 Ekim'de telefonla arayan kişiler, kendilerini polis olarak tanıtıp, "Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı. Operasyon yapılacak, yardımcı olmak adına elinizde bulunan para veya ziynet eşyalarını göndereceğimiz polise verin" dedi. Telefondaki kişinin dediklerini yerine getirip, yaklaşık 2 milyon liralık ziynet eşyası ve nakit parasını kapıya gelen polis görünümündeki dolandırıcılara teslim eden M.T., bir süre sonra dolandırıldığını anlayıp, Akhisar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na gidip şikayetçi oldu. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Jandarma, yaptığı istihbarat çalışmasıyla kendilerini jandarma, polis ve savcı olarak tanıtıp, farklı vaatlerle dolandırıcılık yapan gruba yönelik operasyon başlattı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri tarafından şüphelilere yönelik dün, İstanbul ve İzmir'deki toplam 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. A.A isimli kadın ile Z.A. (48), O.H. (28) K.Ç. (22) ve A.F. (43) gözaltına alındı. Şüphelilerin, benzer yöntemle çeşitli illerdeki 7 kişiyi daha toplam 10 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., tutuklanırken, diğer 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR

2022-11-10 18:36:51



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