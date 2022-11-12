Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

DHA

Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama


Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA´nın Turgutlu ilçesinde, polis ekiplerince 10 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.Manisa İl ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 7 şüpheliyi 2 ay boyunca takibe aldı. Takip sonunda 7 şüpheliye ait 10 adrese 9 Kasım günü operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 131,75 gram metamfetamin maddesi, 45,22 gram skunk maddesi, 0,89 gram esrar maddesi, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 715 TL'nin yanı sıra 186 şişe kaçak içki ve 230 sahte bandrol ve etiket ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Dün, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.B. (34), N.B. (20), O.U. (28), Ö.Ö. (34) ve F.Ş. (27) ise tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2022-11-12 03:21:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Demirci'de yağmur duası yapıldı
YEREL HABERLER Demirci'de yağmur duası yapıldı
Kopan halattaki yükün çarptığı vinçten düşen fabrika sahibi, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kopan halattaki yükün çarptığı vinçten düşen fabrika ...
Manisa'da trafik polisleri kamyon ve tır sürücülerine kış tedbirlerini anlattı
YEREL HABERLER Manisa'da trafik polisleri kamyon ve tır sürücülerine ...
(Görüntülü) MANİSA&#039;DA 53 BİN 800 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) MANİSA'DA 53 BİN 800 FİDAN TOPRAKLA ...
Manisa'nın ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Manisa'nın ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu
Manisa FK'da Devrim gitti
YEREL HABERLER Manisa FK'da Devrim gitti
Manisa merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ...
Demirci'deki çorak arazide fidanlar boy verdi
YEREL HABERLER Demirci'deki çorak arazide fidanlar boy verdi
(Görüntülü) MANİSA - TELEFON DOLANDIRICILIĞI OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) MANİSA - TELEFON DOLANDIRICILIĞI ...
Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 1 tutuklama
İzmir depreminde vefat eden Seda Dinçer'in ismi mezun olduğu okulda yaşayacak
YEREL HABERLER İzmir depreminde vefat eden Seda Dinçer'in ismi mezun ...
Morris Şinasi Milletlerarası Çocuk Hastanesinin yeniden açılması talebi
YEREL HABERLER Morris Şinasi Milletlerarası Çocuk Hastanesinin ...
Manisa merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Manisa merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda ...
Akhisar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Akhisar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi ...
Oğlu yaşam mücadelesi veren babadan sahipsiz köpek sorununa çözüm çağrısı
YEREL HABERLER Oğlu yaşam mücadelesi veren babadan sahipsiz köpek ...
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
YEREL HABERLER Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
(Görüntülü) BAŞPEHLİVANIN VE 2 ARKADAŞININ YARALANDIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAŞPEHLİVANIN VE 2 ARKADAŞININ ...
Başpehlivan ile 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Başpehlivan ile 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Manisa FK kupada ter attı
YEREL HABERLER Manisa FK kupada ter attı
Manisa'da bir eve pompalı tüfekle ateş edildi
YEREL HABERLER Manisa'da bir eve pompalı tüfekle ateş edildi
(Görüntülü) ÜZÜM KESİMİNİ BIRAKIP ATA&#039;YA SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÜZÜM KESİMİNİ BIRAKIP ATA'YA SAYGI ...
(Görüntülü) MANİSA&#039;DA ATATÜRK&#039;Ü ANMA TÖRENİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MANİSA'DA ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ
Manisa'da dereye devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da dereye devrilen hafif ticari araçtaki 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.