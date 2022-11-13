Davutoğlu, Manisa'da gençlere seslendi



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidara gelmeleri halinde gençler için uygulayacakları projeleri anlatarak, "Eğer, gençler kendi girişimini kuracak olursa, projeniz onaylandığında 500 bin TL doğrudan hibe alacaksınız. Projeniz ilerlediğinde 1 milyon TL faizsiz kredi vereceğiz. 3 yıl sizden vergi almayacağız" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak ve miting için Manisa'ya geldi. Otobüsle kent turu yapan Davutoğlu, daha sonra miting için Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geçti. Burada kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Davutoğlu, iktidara gelmeleri halinde gençler için uygulayacakları projeleri açıkladı.

'GENÇLERE 3 YOL GÖSTERECEĞİZ'

Davutoğlu, "Gençler, siz üniversiteyi bitirip, iş aradığınızda size 3 yol göstereceğiz. 'Kamuya girebilirsin' diyeceğiz. Fakat kamu sınavına girerken mülakatı kaldırıp, gençlerin hakkını, hukukunu getiren liyakat sistemini ihya edeceğimizin sözünü vereceğiz. Gençler, özel sektöre giderlerse o zaman da özel sektöre 'Genç istihdamı yapıyorsan; ilk yılının maaşını biz vereceğiz' diyeceğiz. Yeter ki gençlerimiz sokakta kalmasın. Eğer, gençler kendi girişimini kuracak olursa, bu defa da söz veriyorum; projeniz onaylandığında 500 bin TL doğrudan hibe alacaksınız. Projeniz ilerlediğinde 1 milyon TL faizsiz kredi vereceğiz. 3 yıl sizden vergi almayacağız" dedi.

'BEREKETLİ TOPRAKLAR SAHİPSİZ KALMASIN'

"Bereket diyarı Manisa'dan genç çiftçilere sesleniyorum" diyen Davutoğlu, şöyle devam etti:

"40 yaş altı genç çiftçilere, çiftçilik yapma kararı aldıklarında 250 bin TL doğrudan hibe, devam etmeleri halinde ise 800 bin TL faizsiz kredi vereceğiz. Yeter ki Manisa'nın bu bereketli toprakları sahipsiz kalmasın."

Davutoğlu, mitingin ardından Manisa programı kapsamında partisinin il başkanlığı binasında yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi, ardından da Ulupark'a geçip, burada basına kapalı olarak gençlerle buluştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-11-13 17:10:51



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