Krizsavar Akhisar



AKHİSAR, (DHA)Son 3 yıl içinde Süper Lig'den 3'üncü Lig'e düşen, transfer yasağı nedeniyle 2 sezondur kadrosunu takviye edemeyen Akhisarspor, geçen hafta teknik heyet, futbolcular ve yönetim arasında patlayan ödeme krizinin gölgesinde Niğde Anadolu FK'yı 2-1 yenmeyi başardı. TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 6 maçlık yenilmezlik serisi sonrası geçen hafta Çankaya FK'ya Ankara'da yenilen Akhisar'da deplasman dönüşü takımla yönetim arasında kriz çıktı. Takım ve teknik heyet imzalı sosyal medyada yayınlanan bildiride 5 aydır maaş alamadıklarını, Ankara dönüşü 7 saatlik otobüs yolculuğunda takıma yemek bile verilmediğini iddia eden futbolcular kazan kaldırdı. Yaz dönemini kongre tartışmalarıyla geçiren kulüpte takımla sezon başında da kriz yaşayan Başkan Evren Özbey yönetimi bu açıklamaya yine sosyal medyada yanıt verip iddiaları yalanladı.AÇIKLAMA SAVAŞI Futbolcular, kulübün açıklaması üzerine yeni bir açıklama yapıp yönetimin iddiasının doğru olmadığı, ödeme yapılmazsa yalnız maçlarda sahaya çıkıp, antrenmanlara çıkmayacaklarını duyurdu. Hafta boyu süren krizin gölgesinde düşme hattında son sıradaki rakibi Nigde Anadolu'yu mağlup eden Akhisarspor, 13 puana ulaşarak biraz da olsa rahatladı. DHA-Spor Türkiye-Manisa

2022-11-14 11:07:43



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