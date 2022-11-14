Sanayi sitesinde iş yerinde yangın; 1 yaralı

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Doğan ÇİZMECİ/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde sanayi sitesindeki tarım aleti parçası üretimi yapan tesiste çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, alevlere müdahale etmek isteyen bir iş yeri çalışanı ise yaralandı.

Yunusemre Küçük Sanayi Sitesi'nde, tarım aletleri için parça üretimi yapan bir tesiste, bugün saat 10.00 sıralarında üretimde kullanılan makinede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çağlışanların ihbarı üzerine tesise itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangına müdahale etmek isterken yaralanan iş yeri çalışanı Enes E. (26) hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Enes E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Doğan ÇİZMECİ

2022-11-14 15:01:09



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