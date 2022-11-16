

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,(DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü başpehlivan Menderes Saltık (31), tedavi gördüğü hastanede göğüs kafesi içerisindeki ana atar damara yerleştirilen suni damar sonucu, taburcu oldu. Tedavisi 8 gün süren Saltık, "Sağlığım yerinde, daha iyi olduğum günlere kavuşacağım" dedi.

Kaza, geçen 8 Kasım'da saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Yedi Eylül Parkı kavşağında meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne giden Menderes Saltık'ın kullandığı 45 HD 0606 plakalı otomobil, İzmir yönüne dönüş için manevra yapan Sertan Sevinç (43) yönetimindeki 09 ADV 852 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Menderes Saltık ile Harun Çetin (29) ve Tugay Dinçtürk (30) araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edilen yaralılardan Saltık ve Çetin, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Dinçtürk ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan yaralılardan, 8 Ekim'de memleketi Turgutlu'da düzenlenen Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığa ulaşan ve bekar olduğu öğrenilen Menderes Saltık, ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Tugay Dinçtürk ise Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Dinçtürk ve Çetin, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan TIR şoförü Sevinç, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

SALTIK: DAHA İYİ OLDUĞUM GÜNLERE KAVUŞACAĞIM

Aort diseksiyonu bulunan Saltık ise göğüs kafesi içerisindeki ana atar damara yerleştirilen suni damar sonucu sağlığına kavuştu. Bugün taburcu olan Saltık, "Hocamın gözetiminde ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştirdik. Onun gözetimde tedavilerime devam edeceğim. Sağlığım yerinde, daha iyi olduğum günlere kavuşacağım" diye konuştu.

PROF. DR. TETİK: BÖLGENİN KAPANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Tetik, uygulanan tedaviye ilişkin şunları kaydetti:

"Yaptığımız tetkikler sonucu göğüs kafesi içerisindeki ana atar damarının kopmak üzere olduğunu tespit ettik. Bu tür kazalarda o bölgelerde sıklıkla kopma olur. Bu tür hastalarda 2 yöntem uygulanır. Göğüs kafesini açıp suni damar yerleştirmek ya da kapalı yöntemle oraya bir suni damar yerleştirmektir. İkinci yöntemi tercih edip, en az zararla kasıktan girerek, o gölgeye suni damarımızı yerleştirdik. Yapılan kontrollerde gayet iyi olduğu ve o bölgenin kapandığı tespit edildi. Bundan sonraki süreçte takip etmeyi sürdüreceğiz." (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Ersan ERDOĞAN

2022-11-16 13:48:12



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