Otomobil pulluk takılı traktöre saplandı: 1 ölü, 4 yaralı



Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yönde giden ve pulluk takılı traktöre arkadan çarptı. Traktöre saplanan otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolu kısa süreliğine trafiğe kapanırken, traktör sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kula Küçük Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Buğra Kök (25) yönetimindeki 67 ZB 192 plakalı otomobil, aynı yönde giden T.T. (63) idaresindeki 45 RA 5412 plakalı pulluk takılı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktöre takılı pulluğa saplanan otomobilde sürücü Buğra Kök (25) ve annesi Hatice Kök (53) ağır yaralanırken, baba Ercan Kök (54) ve yeğeni Metehan Dutar (3) ile traktör sürücüsü T.T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hatice Kök, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı otomobil sürücüsü Buğra Kök hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, yeğeni Metehan Dutar (3) ve babası Ercan Kök (54) ise ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşamını yitiren anne Hatice Kök'ün cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın şiddetiyle hafif yaralanan traktör sürücüsü T.T., Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikameti ulaşıma kapandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2022-11-16 20:30:20



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