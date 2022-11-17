Tüfekle vurduğu eşinin başında ağladıktan sonra intihara kalkıştı



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da Ali Alkan (40), takip ettiği boşanma aşamasındaki Hülya Alkan'ı (41) pompalı tüfekle göğsünden vurdu. Yaralanan eşinin başında bir süre ağılayan Alkan, ardından tüfeğin namlusunu çenesinin altına dayayıp tetiği çekti. Ağır yaralanan Ali Alkan'ın eşinin başında ağladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, sabah saatlerinde Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Ali Alkan, takip ettiği boşanma aşamasındaki eşi Hülya Alkan'a pompalı tüfekle ateş etti. Göğsünden yaralanan Hülya Alkan, yere yığıldı. Bir süre eşinin başında ağlayan Ali Alkan, tüfeğin namlusunu bu kez çenesinin altına dayayıp tetiği çekti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hülya Alkan, ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne, Ali Alkan ise özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Alkan çiftinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada, Ali Alkan'ın eşinin başında ağladığı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa ERSAN ERDOĞAN

2022-11-17 12:47:58



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