Manisa'da, Helenistik ve Roma dönemlerine ait 2 bin 384 tarihi eser ele geçirildi

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 384 tarihi eser ile çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine dün akşam S.S.´nin adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramada Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1850 sikke, 527 obje, 1 gordon boynuz desenli bronz plaka, 1 yuvarlak aslan başlı aplik, 1 mühür, 1 baykuş heykeli, 1 cam vazo, 1 bronz vazo, 1 vazo kulpu olmak üzere toplam 2 bin 384 tarihi eser, 1 dedektör, ve 50 adet 9 milimetre, 8 adet 7,62 milimetre çapında tabanca mermisi ele geçirildi.
Tarihi eserlere el konurken, şüpheli S.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN
2022-11-18 15:22:39
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