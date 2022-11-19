Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın 4 atı, artık Manisa zabıtasında görev yapacak



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)CUMHURBAŞKANLIĞI Muhafız Alayı bünyesinde, yabancı devlet başkanlarını karşılama törenlerinde kullanılan ve 4 yıllık görev süresini tamamlayan 'Gemlik ırkı' yerli atlar, imzalanan protokolle Manisa'ya getirilerek, Büyükşehir Belediyesi´nin yeni kurduğu atlı zabıta biriminde göreve başladı. Yeşil alanlarda halkın ziyaret edebileceği atlarla vatandaşlara hayvan sevgisi aşılanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı bünyesinde görev yapan ve yabancı devlet adamlarını karşılama törenlerinde disiplinleri ve cüsseleriyle boy gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) göz bebeği 'Gemlik ırkı' yerli atlardan 4'ü, 4 yıllık görev süresini tamamladı. Bir nevi 'emekli' olan atlar, imzalanan protokol kapsamında Manisa'ya getirildi. 4 at bundan sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni kurduğu atlı zabıta biriminde görev alacak. Yeniden verilecek eğitimlerin ardından yeşil alanlarda hizmet yapacak atları vatandaşlar da ziyaret edebilecek.

'HAYVAN SEVGİSİ AŞILANACAK'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ve Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, atlarda görevli 5 zabıta personelinin eğitim aldığı Muradiye Mahallesi'ndeki binicilik tesisinde incelemelerde bulundu. Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, atların, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın onayı ve imzalanan protokolle Manisa'ya getirildiğini belirterek, "Manisa'da bir farkındalık oluşturmak ve yeni bir hizmet vermek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden elde ettiğimiz atlarımızı, yaklaşık 2 hafta önce ilimize getirdik. Atlarımız güncelleme eğitimlerinin ardından zabıta bünyesinde oluşturulan birimde görev alacak. Personelimiz, Atatürk Kent Parkı gibi vatandaşlarımızın atları yakından görebileceği alanda hizmet verecek. Böylelikle vatandaşlarımıza hayvan sevgisi aşılanacak. Bizler de daha önce vatani görevini yapmış atlarımızın, aynı bilinç ve samimiyetle en iyi şekilde bakımlarını gerçekleştireceğiz ve aktif görev almalarını sağlayacağız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-11-19 10:30:36



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