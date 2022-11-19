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2 dakikada 5 cep telefonu çaldı; o anlar kamerada

DHA

2 dakikada 5 cep telefonu çaldı; o anlar kamerada


Doğan ÇİZMECİ/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kimliği belirsiz kişi 2 dakika içinde 3 defa geldiği iş yerinin vitrininden piyasa değeri 25 bin TL olan 5 cep telefonu çaldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 14 Kasım günü saat 16.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı'nda cep telefonu satışı yapılan bir dükkanda meydana geldi. Deniz Hoşhan'ın diğer müşterilerle meşgul olmasını fırsat bilen kişi, dükkana 2 dakika içerisinde 3 kez geldi. Her gelişinde vitrindeki cep telefonlarından alan şüpheli, toplam 5 telefonu çalıp uzaklaştı. Yoğunluğun azalmasının ardından raftaki telefonların yerlerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Hoşhan, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde hırsızlığı fark etti. Hoşhan, polisi arayıp, durumu bildirdi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Zararlarının 25 bin lira olduğunu ifade eden Deniz Hoşhan, "Yıllardır burada esnafız. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Bunun yapan kişinin bir an önce yakalanıp, hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. En azından başka arkadaşlarımızın canı yanmaz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2022-11-19 11:52:55

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