Akhisarspor - 68 Aksaray Belediyespor : 0-0 

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AKHİSAR, (DHA)STAT: Spor Toto

HAKEMLER: Tunç Özdemir, Ali Kılıç, Semih Kocaman

AKHİSARSPOR: Halil Furkan, Gökmen, Yusuf Acer, Turhan (Dk. 62 Yusuf Kanal), Recep, Enes, Salih (Dk. 90 Halil İbrahim), Mert Efe (Dk. 74 Serkan Sefil), Yiğit (Dk. 62 Bora), Orçun

68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Tunahan Utku, Erdi, Ali Mert, Nurullah, Mustafa (Dk. 76 Serhat), Ali Say (Dk. 75 Necmi), Hasan, Sefa (Dk. 83 Alpay), Aykut, İlker

SARI KARTLAR: Enes, Halil, Mert Efe (Akhisarspor), Utku,Tunahan (68 Aksaray Belediyespor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son maçını mağlubiyetle bitiren Akhisarspor evinde 68 Aksaray Belediyespor'la berabere kaldı: 0-0.

İki takım da girdikleri pozisyonları gole çeviremedi. Bu sonucun ardından Akhisarspor 14 puana, Aksaray ekibi ise 28 puana yükseldi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR

2022-11-23 16:00:19



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