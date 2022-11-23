Turgutluspor - Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-1

TURGUTLU, (DHA)STAT: 7 Eylül
HAKEMLER: Cansu Tirkayi, Enes Berk Güçlü, Uğur Aydoğdu
TURGUTLUSPOR: Mahmut Özgür, Tolga Çokkoşan (Dk. 79 Ekrem), Levent, Serhat, Burak (Dk. 65 Berkay), Mustafa Köroğlu (Dk. 64 Tolga Cevher), Ebrar, İlhan (Dk. 71 Sertan), Mustafa Özyaşar (Dk. 79 Zeki), Noyan
AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Deniz Davut, Samet, Polat, Recep, Tugay (Dk. 81 Hami), Hamit (Dk. 90 Yahya), Burak (Dk. 87 Celal), Yunus Emre, Kemal (Dk. 80 Gökhan), Ertuğrul
GOLLER: Dk. 16 Samet (Ayvalıkgücü Belediyespor)
SARI KARTLAR: Levent (Turgutluspor), Hamit, Deniz, Celal, Yahya (Ayvalıkgücü Belediyespor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst sıraları hedefleyen Ayvalıkgücü Belediyespor, Turgutluspor deplasmanından galibiyetle ayrıldı: 0-1.
Ayvalıkgücü 16'ncı dakikada Samet'le golü buldu ve üstünlüğünü korudu. Bu skorun ardından Turgutluspor 18 puanda kalırken, Ayvalıkgücü Belediyespor 22 puana yükseldi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU
2022-11-23 16:00:44
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