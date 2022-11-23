Turgutluspor - Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TURGUTLU, (DHA)STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Cansu Tirkayi, Enes Berk Güçlü, Uğur Aydoğdu

TURGUTLUSPOR: Mahmut Özgür, Tolga Çokkoşan (Dk. 79 Ekrem), Levent, Serhat, Burak (Dk. 65 Berkay), Mustafa Köroğlu (Dk. 64 Tolga Cevher), Ebrar, İlhan (Dk. 71 Sertan), Mustafa Özyaşar (Dk. 79 Zeki), Noyan

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Deniz Davut, Samet, Polat, Recep, Tugay (Dk. 81 Hami), Hamit (Dk. 90 Yahya), Burak (Dk. 87 Celal), Yunus Emre, Kemal (Dk. 80 Gökhan), Ertuğrul

GOLLER: Dk. 16 Samet (Ayvalıkgücü Belediyespor)

SARI KARTLAR: Levent (Turgutluspor), Hamit, Deniz, Celal, Yahya (Ayvalıkgücü Belediyespor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst sıraları hedefleyen Ayvalıkgücü Belediyespor, Turgutluspor deplasmanından galibiyetle ayrıldı: 0-1.

Ayvalıkgücü 16'ncı dakikada Samet'le golü buldu ve üstünlüğünü korudu. Bu skorun ardından Turgutluspor 18 puanda kalırken, Ayvalıkgücü Belediyespor 22 puana yükseldi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU

2022-11-23 16:00:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.